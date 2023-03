La billetterie des nuits de Fourvière ouvre ce mercredi midi.



Cette année, 131 représentations sont prévues du 31 mai au 28 juillet. On retrouvera notamment Michel Polnareff, Kassav’, Christine and the Queens, ou encore Benjamin Biolay.



En plus des concerts, des spectacles de théâtre, de danse et de cirque sont au programme. A noter que le guichet des ventes est lui délocalisé à l’entrée des Théâtres romains de 12h à 18h.

⚠️ En raison de la manifestation prévue ce mercredi 15 mars dont le parcours se termine Place Bellecour, le guichet des ventes initialement prévu à l'Office du tourisme se tiendra à l’entrée des Théâtres romains 6, rue de l’Antiquaille de 12h à 18h. Rendez-vous sur la colline! pic.twitter.com/T1U7hKFXnr — Nuits de Fourvière (@fourviere) March 13, 2023