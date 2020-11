La BO de Kaamelott sort ce vendredi !

Pour ce premier opus de la trilogie des films Kaamelott qui fait suite à la série, Alexandre Astier, réalisateur et acteur a également décidé d’endosser le rôle de compositeur et chef d’orchestre de la bande originale.

Passé par le conservatoire, le natif de Lyon joue lui-même de plusieurs instruments dans cette BO, et pas forcément les plus communs : piano, guembri, ghungroo, cajón, dholak, hulusi. L’album réunit de plus de 115 artistes, dont l’Orchestre National de Lyon, dirigé par Frank Strobel.

Le réalisateur a donc vraiment mis la main à la pâte pour composer la bande originale de son film qui devait sortir cette semaine et dont la nouvelle date de sortie n’est pas encore annoncée.

Disponible chez Deutsche Grammophon dès ce vendredi, la bande originale est un bon moyen de patienter jusqu’à la réouverture des salles obscures en décembre.