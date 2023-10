La Bourgogne-Franche-Comté au 4e rang des régions les moins pauvres

L’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques a publié une enquête sur la pauvreté en France.



Dans la région, 342 300 personnes vivaient sous le seuil de pauvreté monétaire en 2020.



La Bourgogne-Franche-Comté est la quatrième région métropolitaine la moins exposée à la pauvreté, selon l’INSEE. Le taux de pauvreté se situe entre 12,2% et 14,2% en Saône-et-Loire.



A noter que la pauvreté au sens monétaire en 2020, c’est vivre chaque mois avec moins de 1.120 euros pour une personne seule et 2.350 euros pour un couple avec deux enfants de moins de 14 ans.