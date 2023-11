La bourse aux vélos d’occasion revient en fin de semaine à Chalon

La bourse aux vélos d’occasion aura lieu à partir de vendredi à Chalon.

Les 1er, 2 et 3 décembre, le Parc des Expositions accueillera la 41e édition de cet événement qui permet au public de vendre et d’acheter des deux roues d’occasion.



Des centaines de vélos et de pièces détachées seront exposées en dépôt. Les ventes seront gérées directement par les bénévoles du Vélo Sport Chalonnais.



-Vendredi 1er décembre: dépôt de matériel (13h-19h)

-Samedi 2 décembre: vente au public, entrée gratuite (9h-18h)

-Dimanche 3 décembre: règlement et restitution des invendus (9h-11h)