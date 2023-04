La Bricothèque fête ses 10 ans

La Bricothèque du chalonnais fête ses 10 ans. Depuis avril 2013, la Bricothèque prête aux particuliers des outils de bricolage.



Le 14 avril, de 14h à 19h, découvrez les activités de l’association et son fonctionnement lors de portes-ouvertes au 14 rue général Duhesme.



Il sera possible de s’inscrire sur place (carte d’identité et justificatif de domicile, adhésion annuelle de 12€) et d’emprunter des outils (prévoir chèque de caution, quelques euros pour la participation à l’usure et à la maintenance de certains outils).