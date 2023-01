La Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche a un nouveau président

Selon nos confrères du Progrès, le Forézien Bertrand Magnin a été nommé président du directoire de la Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche. L’homme âgé de 45 ans prend ainsi les rennes d’une entreprise qui avait réalisé plus de 200 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2021 selon le quotidien régional. “Un habitant sur quatre et une entreprise sur trois sont clients de la CELDA, ce qui démontre bien notre proximité et notre attachement au territoire” expliquait le principal concerné dans les colonnes de nos confrères du Progrès.