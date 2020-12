La campagne de dépistage massif au Covid-19 débutera le 14 décembre dans la région

Organisée par la région Auvergne-Rhône-Alpes, la première campagne de dépistage massif au Covid-19 débutera dans quelques jours, juste avant les fêtes de fin d’année. Dès le 14 décembre, de nombreux tests seront effectués dans les lycées, les CFA et dans certaines entreprises. La campagne grand public se déroulera ensuite du 16 au 23 décembre.



Près de 10 000 personnes seront mobilisées pour effectuer les tests (des médecins, des pharmaciens, des pompiers ou encore des élèves infirmiers) dans près de 1000 lieux de dépistage comme les laboratoires de biologie ou les pharmacies.



Pour rappel, environ deux millions de tests (antigéniques et PCR) pourraient être effectués dans le but de “casser les chaînes de contamination” et “d’éviter la propagation du virus lors des rassemblements familiaux” à l’approche de Noël, précise la région dans un communiqué.



Selon les informations d’Europe 1, un autre dépistage de masse pourrait également être organisé après les fêtes.