La Caravane des métiers marque un arrêt au Groupama Stadium

Ce lundi, la Caravane des métiers fera une halte au Groupama Stadium jusqu’à 16 h 30.



Pour cette deuxième édition, une quinzaine de bus visitent 13 villes d’Auvergne Rhône-Alpes dans le but de faire découvrir aux intéressés les métiers et formations proposés par la Région. Pendant la journée, la Caravane des métiers proposera plusieurs démonstrations, animations participatives, échanges et rencontres, tout en présentant des offres d’alternance, stage et emploi.

Cette édition accueillera notamment des représentants de la SNCF, du CFA agro, de l’IFRIA, de Plyvia formation ou encore de l’armée de terre. Après Lyon, la Caravane se dirigera à Saint-Symphorien-sur-Coise ce mardi et finira sa tournée à Montélimar le 4 avril.