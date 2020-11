La CCI de Lyon demande la réouverture des commerces sur rendez-vous

Depuis la publication de la liste des “produits essentiels” le 29 octobre, de nombreux commerces ont dû fermer. Les magasins qui sont déjà digitalisés et présents sur internet peuvent faire face au nouveau défi que représente ce second confinement grâce au Click and Collect. Mais ce n’est pas représentatif de toutes les enseignes.

La CCI de Lyon indique ainsi que :

30 % des Très Petite Entreprises n’ont pas de site internet

65 % ont du mal avec le vocabulaire numérique

60% ne gèrent pas leur visibilité sur internet

Face à constat, la CCI a refait une demande au gouvernement de permettre aux commerces de proximité d’ouvrir sur rendez-vous.

Pour justifier cette demande, la CCI avance que les petits commerces, répondent à un critère de proximité, les gestes barrières seraient plus facilement respectés et ils maintiennent un “lien social” dans ce contexte d’urgence sanitaire.

Pas sûr que cette demande soit entendue par le gouvernement alors que les services de réanimations des hôpitaux du Rhône sont saturés.

Mais la CCI lance en même temps son “Plan Urgence Commerce“, qui regroupe un ensemble d’aides pour trouver des financements développer le numérique pour les commerces lyonnais .