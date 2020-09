La CGT demande le versement de la prime Covid pour les personnels d’entretien

La CGT demande à ce que les personnels d’entretien des locaux du rectorat de Lyon et de l’inspection académique du Rhône aient le droit au versement de la prime COVID19.



Ces personnels sont intervenus dans les locaux durant le confinement pour assurer la sécurité des agents réquisitionnés sur site en nettoyant méticuleusement les postes de travail. Une prime versée selon 3 taux (330, 660 et 1.000 euros).



Les agents de l’équipe d’entretien du rectorat de Lyon et de l’inspection académique du Rhône revendiquent le versement de la prime COVID-19 au moins au taux minimal de 330 euros.