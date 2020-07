La CGT Éduc’action exige la transparence pour la prime Covid-19

Ce mardi à 13h, la CGT Educ’action appelle au rassemblement des personnels administratifs et techniques devant le Rectorat de Lyon pour exiger la transparence sur le versement de la prime Covid-19.

Afin de gratifier certains fonctionnaires et personnels soignants qui ont poursuivi leur mission de service public pendant le confinement, le gouvernement avait annoncé le versement d’une prime exceptionnelle individualisée et défiscalisée. Les personnels de l’éducation nationale peuvent alors espérer une prime de 330, 660 ou 1000 euros selon certains critères comme la durée de la participation de l’agent pendant cette crise du Covid-19. C’est dans ce contexte que les agents dénoncent l’opacité du Rectorat de Lyon.

Dans un même temps, ils alertent sur leurs conditions de travail et mettent en avant le droit au repos et aux congés des personnels administratifs. Parallèlement ils exigent aussi la titularisation des contractuels sans condition de nationalité et de diplôme et un recrutement à hauteur des besoins des personnels titulaires.