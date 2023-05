La CGT Ville de Lyon met en garde Grégory Doucet

Dans son éditorial mensuel publié ce vendredi, la CGT Ville de Lyon a menacé d’empêcher le maire de Lyon Grégory Doucet et les écologistes de manifester à l’avenir. Le syndicat dénonce une limitation du droit de grèves aux agents des écoles et des crèches qui sont essentiellement des femmes, et incite l’édile à ne pas publier de note de service allant en ce sens, sous peine de faire en sorte d’empêcher leurs présences dans les futures manifestations.