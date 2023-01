La branche française de la chaîne russe RT, RT France, va arrêter de diffuser. C’est le gel des comptes et le manque de fonds financiers qui ont entraîné cette fermeture. On peut lire dans le communiqué d’annonce “Après cinq années d’acharnement, les autorités au pouvoir sont donc parvenus à leurs fins : la fermeture de RT France”. Environ 100 salariés et 50 journalistes devraient se retrouver au chômage.