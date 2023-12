Alors que le festival de musique Les Nuits Bressanes aura lieu les 5 et 6 juillet prochains à Louhans, et que l’on savait déjà que Pascal Obispo, Slimane, Calogero et Grand Corps Malade seraient de la partie, on a appris que la Tournusienne Maëlle serait en première partie pour la soirée du 6 juillet. La chanteuse avait déjà participé au festival en 2018.