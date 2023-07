La chanteuse Pink reçoit les cendres d’un défunt et un énorme brie de Meaux en plein concert

Si les grandes stars sont habituées à recevoir de nombreux cadeaux et lettres d’amour qui leur sont envoyés sur scène par des fans de la première heure, ce sont des cadeaux plutôt… originaux que la chanteuse Pink s’est vu offrir lors de son dernier concert à Hyde Park, à Londres.

Une offrande plutôt macabre

En effet, dimanche, un fan a jeté à la chanteuse un sachet en plastique contenant une substance pour le moins troublante : les cendres de sa mère. Sur une vidéo prise par un spectateur, on voit la chanteuse ramasser le sachet, avant de s’arrêter de chanter alors que le shox continue, puis demander : « Attends, est-ce que c’est ta mère ? ». Pink a ensuite… délicatement reposé le sachet au bout de la scène avant de reprendre son titre « Just Like A Pill », l’air légèrement crispé. Compréhensible…

Pour l’amour du fromage français

Sur des notes plus loufoques cette fois, c’est un autre cadeau des plus originaux que la chanteuse a reçu la veille à Hyde Park. En effet, un fan d’origine Allemande lui a fait parvenir un énorme brie de Meaux d’une quarantaine de centimètres. Cette fois, la chanteuse affichait une mine agréablement surprise, et semblait ravie de soulever l’énorme fromage.

Ce brie, fabriqué en France, dans une fromagerie Dongé à Triconville, a fait le tour des réseaux sociaux dans une vidéo de la scène.

Le savoir-faire français, une valeur sûre !