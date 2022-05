La chanteuse Régine est décédée à l’âge de 92 ans

La chanteuse et comédienne, Régine est décédée ce dimanche matin à l’âge de 92 ans. Elle avait longtemps régné sur le monde de la nuit avec pas moins de 22 discothèques portant son nom en France et à l’étranger. L’artiste laisse derrière elle un patrimoine musical colossal avec plus de 250 chansons, des “Petits Papiers” à la “Grande Zoa”.



“Régine nous a quittés paisiblement ce 1er mai à 11 heures” en région parisienne, a précisé sa petite-fille, Daphné Rotcajg à l’AFP. “La reine de la nuit s’en va : fermeture pour cause de longue et grande carrière”, ajoute un communiqué écrit, à la demande de la famille, par l’humoriste Pierre Palmade. “Partie avec sa boule à facettes et sa gouaille chaude et rassurante, elle avait fait danser pendant plus de 30 ans dans ses boîtes de nuit les stars du monde entier.“