La Chorale de Roanne ramène un succès précieux de Saint-Quentin

La Chorale de Roanne est allée gagner 64-57 sur le parquet de Saint-Quentin ce samedi lors de la 15e journée de Pro A. Une victoire cruciale pour les Ligériens qui restaient sur deux défaites consécutives et qui vivent globalement un début de saison compliqué. Après avoir disputé 15 rencontres, les Roannais comptent 6 victoires pour 9 défaites jusqu’ici et sont surtout 15es au classement, soit une place juste avant la zone de relégation. D’autant plus que la prochaine rencontre s’annonce d’ores et déjà compliquée pour la Chorale qui devra se rendre sur le parquet du leader monégasque le 17 décembre prochain.