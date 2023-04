La Chorale de Roanne se déplace à Cholet ce jeudi pour rester dans le Top 8

La Chorale de Roanne se rend à Cholet à 20h ce jeudi soir à l’occasion de la 29e journée de Pro A. Un match crucial pour les Ligériens qui sont 8es et veulent rester dans le top 8 d’ici la fin de saison pour disputer les playoffs. D’autant plus qu’ils affronteront l’actuel 5e au classement, ce qui ne rendra pas la tâche facile. De plus, les Roannais sont poursuivis par Graveline-Dunkerque, 9e, qui a le même nombre de victoires mais une défaite de plus. Un succès permettrait de reprendre une petite longueur d’avance.