La Chorale de Roanne veut continuer sur sa lancée

Une nouvelle rencontre en Betclic Elite verra Roanne affronter Gravelines-Dunquerke au Gravelines Sportica ce mardi. Lors du dernier match, la Chorale a montré son intensité défensive et du sérieux pour dominer à Le Mans.



Les joueurs de Jean-Denys Choulet sont actuellement 8e du classement et Gravelines occupe la 10e place, les deux espérant remporter une victoire et remonter dans le classement.



Le coup d’envoi de la rencontre sera donné à 20h