La Ciotat : 3 jeunes condamnés pour avoir lapidé un goéland à coups de boules de pétanque

Selon nos confrères de la Provence, trois jeunes individus de 18, 19 et 20 ans ont été condamnés à 1000 euros d’amende chacun au pénal ainsi qu’à verser 500 euros de dommages et intérêts à la Ligue de protection des oiseaux, après que ces derniers aient lapidé un goéland à coups de boules de pétanque. Le 15 août dernier, ils s’étaient amusés à mettre des coups au volatile qui gisait sur le sol à La Ciotat. Et ont fini par l’écraser ensuit en partant avec leur véhicule. Mais la police avait réussi à les retrouver et ils avaient été déférés le lendemain au tribunal judiciaire de Marseille.