La Ciotat : Matthieu Chedid, The Avener et Bénabar sont au programme

Alors que les concerts France Bleu Live ont débuté ce jeudi soir sur le Port-Vieux de la Ciotat avec Cats on Trees et Ofenbach, ce vendredi soir ce sera au tour de Matthieu Chedid de se produire sur scène devant les Varois. The Avener sera également au rendez-vous dans cet évènement. Bénabar jouera lui samedi devant la foule pour clôturer ces concerts.

Nos confrères de la Provence le rappelle, la scène est installée sur l’eau.