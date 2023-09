La circulation du Covid-19 continue de progresser dans la région

L’Agence Régionale de Santé appelle à la vigilance face à la recrudescence de cas de Covid-19 dans la région.



La circulation du Covid-19 augmente, “de façon modérée” et “la situation nécessite de rester vigilant notamment vis-à-vis de l’impact chez les personnes de plus de 75 ans” selon l’ARS.



D’après Santé publique France, 4 390 cas ont été confirmés dans la région Auvergne-Rhône-Alpes au cours de la semaine 37 (du 11 au 17 septembre), en augmentation de 8 % par rapport à la semaine précédente (4 057 en semaine 36, versus 2 847 en semaine 35).



Le taux de personnes testées positives est plus élevé dans le Rhône (70/100 000 habitants), l’Isère (61/100 000 habitants) et la Loire (59/100 000 habitants)