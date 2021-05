La circulation sera difficile ce lundi dans la vallée du Rhône

La circulation s’annonce difficile pour ce lundi de Pentecôte. Bison Futé hisse le drapeau orange dans le sens des retours.



Il est notamment conseillé d’éviter l’autoroute A7, entre Orange et Lyon, de 11h à 17h.



Les retours sont prévus majoritairement l’après-midi. La vallée du Rhône et l’Île-de-France devraient concentrer la majorité des encombrements. La journée est classée verte dans le sens des départs au niveau national.



A noter que le couvre-feu est passé de 19h à 21h depuis mercredi. Si vous circulez entre 21h et 6h, il est nécessaire de remplir une attestation de déplacement. Elle est téléchargeable sur l’application TousAntiCovid.