La circulation va être modifiée sur le pont de Condrieu en attendant les travaux

Le pont de Condrieu, qui relie le département du Rhône et de l’Isère va être rénové.

Il s’agit d’une décision prise conjointement par les Conseils départementaux de l’Isère et du Rhône et par les maires respectifs de Roches-sur-Condrieu (Isère) et Condrieu (Rhône)

Le pont de Condrieu, est emprunté plus de 8000 fois par jour, par des automobiles et de nombreux camions est placé sous “haute surveillance”. Des experts avaient constatés un processus de dégradation important du pont inauguré en 1935. Certains câbles de suspension notamment, avaient lâchés. A partir de fin novembre, les véhicules de plus de 19 tonnes seront interdits.

Ce plan de rénovation s’étale sur un calendrier quinquennal allant de 2020 à 2025. Les travaux en tant que tels débuteront eux, en 2023.

Le programme :

Fin novembre 2020 : abaissement du tonnage des véhicules à 19 tonnes (aujourd’hui il est à 26 tonnes)

Début de l’année 2021 : mise en place d’une circulation alternée

2021-2023 : études techniques et concertation

2023-2025 : réalisation des travaux.

–

–

–