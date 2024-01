La Cité de la Gastronomie de Lyon va nous dévoiler les secrets de l’intestin

La Cité Internationale de la Gastronomie présentera sa nouvelle exposition au public, le 16 février 2024 et elle nous emmènera découvrir notre intestin. « Microbiote, d’après Le charme discret de l’intestin », comme une promesse d’un voyage au fil des salles, à la place d’un aliment.

Il s’agira d’un voyage « immersif » et « pédagogique » dans le corps humain afin de découvrir les secrets de ce « second cerveau », qu’est l’intestin.

Un voyage au coeur de la flore intestinale

Inspirée du livre de Giulia et Jill Enders, « Le charme discret de l’intestin », les visiteurs découvriront tous les secrets du microbiote ou flore intestinale, un univers microscopique méconnu.

« Nous sommes ravis d’accueillir cette exposition scientifique et ludique qui revient sur l’importance d’une bonne alimentation au quotidien sur notre santé » a déclaré dans un communiqué, Jérémy Camus, le vice-président de la Métropole de Lyon délégué à l’alimentation.

Après la présentation de « Banquet » qui a rassemblé, environ, plus de 60 000 visiteurs depuis le 21 octobre 2022. La Cité espère prendre ses marques et attirer plus de visiteurs dans la capitale de la gastronomie, grâce à cette nouvelle exposition, visible jusqu’au 30 juin 2024.

R.M