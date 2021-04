La Cité des arts du cirque verra le jour à Vénissieux

Le projet culturel de la Cité des arts du cirque, évoqué depuis plusieurs années par l’Ecole de cirque de Lyon et la compagnie MTPA de Mathurin Bolze va finalement voir le jour.

C’est à Vénissieux et son site de Puisoz au cœur du projet Grand Parilly qui a été choisi.

Une cité aux grands enjeux

L’idée de cette Cité est d’offrir un grand lieu de créations, de formations et de répétitions pour les compagnies des arts du cirque. Elle rassemblera les activités et espaces de la filière du cirque et aura pour but de devenir un pôle de ressources pour tous les acteurs engagés dans le développement de cette discipline et dans sa transmission (les MJC, les écoles qui proposent l’apprentissage du cirque, les acteurs culturels qui soutiennent sa création et sa diffusion).