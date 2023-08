La Clayette : une belle programmation pour la journée de clôture du festival Saint-Rock

Etalé sur deux jours, le festival Saint-Rock, qui se déroule dans le parc du château de La Clayette, se termine ce samedi soir avec une belle programmation. Entre l’ouverture du groupe Johnnie Carwash, à 19h30, et la fermeture assurée par le Walkabout Sound System de Tony Swarez, plusieurs artistes vont se produire sur scène : le groupe 47 Ter (20h50), Hyphen Hyphen (22h10) et le DJ Møme (23h30). Plus aucune n’est disponible.