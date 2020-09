La collecte des appareils électriques et électroniques reprend ce samedi

Les collectes solidaires d’appareils électriques et électroniques reprennent ce samedi dans la Métropole de Lyon. 25 points de collecte d’appareils électriques et électroniques sont mis en place pour tout objet fonctionnant avec des piles ou sur secteur (hors d’usage ou en état de marche).

Cette collecte de proximité est organisée dans les 9 arrondissements de Lyon et mais aussi à Bron et Vénissieux. Elle est gratuite et ouverte à tous les habitants du territoire métropolitain

le samedi matin entre 9h et 13h dans certains lieux prédéterminés.

Pour des raisons de sécurité sanitaire, les points de collecte seront en capacité d’accueillir maximum 10 personnes en simultané, et ecosystem demande aux donateurs de s’équiper d’un masque, former une file et respecter les gestes barrières pour déposer leurs anciens équipements.

Les petits appareils électriques collectés sont acheminés vers le Foyer Notre Dame des Sans Abris pour y être éventuellement réparés puis réutilisés. Le gros électroménager est quant à lui confié à ENVIE, une structure d’économie sociale et solidaire qui gère 1/3 des structures de

récupération des appareils de gros électroménager en France.

Quand un appareil ne peut être réparé parce qu’il est trop endommagé, ecosystem prend en charge sa dépollution et son recyclage dans le strict respect des normes environnementales.

Les appareils acceptés : petits appareils électriques (téléphones, sèche-cheveux, mixeurs, aspirateurs, fer à repasser…), gros électroménager (réfrigérateurs, lave-linge, cuisinières…), téléviseurs, écrans plats et tous types d’écrans, matériel informatique (ordinateurs, câbles, écrans, imprimantes, scanners…).

Lyon 1 er :

5 septembre (Angle de la rue Marie-Anne Leroudier et bd de la Croix-Rousse)

28 novembre (Place Louis Chazette)

Lyon 2 e :

5 septembre (place de l’Hippodrome)

28 novembre (place des Jacobins)

Lyon 3 e :

19 septembre (place Rouget de l’Isle)

21 novembre (place Guichard)

Lyon 4 e:

26 septembre et 12 décembre (place de la Croix-Rousse)

7 novembre (place du Commandant Arnaud)

Lyon 5e :

26 septembre (place Ennemond-Fousseret)

10 octobre (place du docteur Schweitzer)

14 novembre (place Saint Jean)

Lyon 6 e:

3 octobre (place Brosset)

5 décembre (place maréchal Lyautey)

Lyon 7 e :

3 octobre (place Stalingrad)

17 octobre (place des Pavillons)

7 novembre (place Saint Louis)

12 décembre (place Jean Macé)

Lyon 8 e :

19 septembre (13, rue Jean Sarrazin)

21 novembre (place Ambroise Courtois)

Lyon 9 e :

10 octobre (place Valmy)

5 décembre (5 place Henri Barbusse)

Bron :

26 septembre (place Jean Moulin)

14 novembre (place de la Liberté)

Vénissieux :

28 novembre (place Léon Sublet)