La collecte des déchets verts reprend ce lundi dans la Métropole de Lyon

Depuis le début du confinement, les 19 déchetteries de la Métropole de Lyon sont fermées au public. Elles ne rouvriront qu’à partir du 11 mai, cependant des points de collecte de déchets verts sont installés depuis ce lundi dans les communes ne disposant pas de déchetteries à proximité.



Ces points de collecte sont ouverts à Dardilly, Charly, Fontaines-Saint Martin et Saint-Cyr-au-Mont d’Or, Jonage et en alternance à Marcy-l’Etoile et Quincieux.



Ce service est réservé à la collecte des déchets verts issus de l’entretien des espaces verts : branchages, résidus de taille, tonte de pelouse. Il est réservé aux ménages résidant dans la Métropole de Lyon, en véhicules légers, en véhicules utilitaires de PTAC de moins de 2 tonnes, et aux remorques de PTAC de moins de 500 kg.



Les usagers devront disposer :

– de l’attestation de déplacement dérogatoire remplie par chaque conducteur et passager du véhicule (case déplacement pour effectuer des achats de fourniture…)

– d’une attestation de domiciliation prouvant leur résidence sur le territoire métropolitain

– de la carte grise du véhicule et de la remorque



Ces points de collecte seront ouverts entre 9h30 et 17h30 sans interruption aux dates suivantes :

27, 28, 29, 30 avril, 4, 5, 6 et 7 mai à :

Jonage : parking de l’Agora

Dardilly : chemin du Dodin (parking lycée hôtelier Rabelais)

Saint-Cyr-au-Mont d’Or : parking relais (angle route de Saint-Martin et rue du stade)

Charly : rue Jean-Baptiste Frenet

Fontaines-Saint Martin : esplanade Charles De Gaulle (site Soliman Pacha)

Marcy-l’Etoile : avenue Bourgelat, école vétérinaire

Quincieux : parking du boulodrome