La collecte des restos du Cœur commence ce vendredi !

Alors que cette année, les Restos du cœur ont malheureusement battu des records au niveau des inscriptions, la collecte nationale débute ce vendredi



Jusqu’à dimanche soir, le public pourra déposer ses dons sur les stands prévus à cet effet dans des milliers de magasins en France.

Les produits de puériculture sont les articles les plus demandés à l’occasion de ce week-end de collecte. Les Restos du cœur sont en effet toujours demandeurs de produits pour les bébés, mais aussi de protections périodiques, de gel douche, shampoing.



En 2019-2020, l’association a servi plus de 136 millions de repas. Elle s’attend à devoir en servir bien plus sous les effets de la crise sanitaire.



Selon une étude publiée en février, plus de 2,1 millions de personnes bénéficient de l’aide alimentaire en ce début d’année 2021 et plus de la moitié (51 %) des personnes aidées déclarent y avoir recours depuis moins d’un an.

La collecte suivra bien évidemment les protocoles sanitaires.