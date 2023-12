La collecte des sapins revient à Bourgoin

La collecte aura lieu du 27 décembre au 28 janvier à Bourgoin. La ville va mettre en place des zones de collecte afin de vous permettre de recycler vos ” vieux ” sapins de Noël.

A partir du 27 décembre, vous pouvez déposer votre sapin dans l’un des dépôts éphémères et lui offrir ainsi une nouvelle vie. Vous devez uniquement déposer des sapins naturels sans neige artificielle et dépouillés de tout ornement, sans sac, sans clous, ni vis, ni métal, ni plastique.



Par la suite, les arbres seront broyés par le service Espaces verts afin d’en faire des copeaux et les réutiliser en paillage.



Les lieux de dépôts :

– Rue des Moulins à côté des PAV,

– St Michel à côté du sanitaire,

– Place des Marettes devant la pharmacie,

– La Grive espace en herbe sur le parking de l’école primaire,

– Champ-Fleuri sur l’espace bétonné devant la pharmacie,

– L’oiselet au 13 avenue Aristide Briand,

– Champaret devant la fresque de street art,

– Mozas sur le terrain de pétanque,

– Montbernier à côté du terrain de foot vers l’espace parking.