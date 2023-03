La consommation d’alcool, de tabac et de cannabis a diminué chez les jeunes de 17 ans entre 2017 et 2022

D’après une enquête menée par l’Observatoire des drogues et des tendance addictives, la consommation d’alcool, de tabac et de cannabis aurait baissé chez les jeunes de 17 ans entre 2017 et 2022. 15,6% des jeunes de 17 ans consommaient quotidiennement du tabac en 2022 contre 25,1% en 2017, soit cinq ans en arrière seulement. En revanche, la consommation de cigarette électronique est en augmentation avec 6,2% de vapoteurs de 17 ans réguliers contre 1,9% en 2017.