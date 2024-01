La consommation d’alcool en baisse chez les Français

L’enquête publiée ce mardi sur la consommation d’alcool révèle que la fréquence de consommation fréquente et ponctuelle n’évolue pas dans la population majeure, dont la consommation hebdomadaire d’alcool continue d’ailleurs de diminuer d’année en année, cependant la part des femmes déclarant un épisode d’alcoolisation excessive au moins une fois par an a augmenté, passant de 21,4 % en 2017 à 23 % en 2021.



Pour ce qui est de la région Bourgogne-Franche-Comté, elle se classe à la 10e place des régions où l’on trouve le plus d’adultes buvant de l’alcool tous les jours. Santé publique France estime que 7.3% des consommateurs d’alcool ont une alcoolisation ponctuelle importante chaque mois. C’est en dessous de la moyenne hexagonale qui est de 8%. en revanche la région pointe à la 5e place en ce qui concerne les alcoolisations ponctuelles importantes.



A noter que la consommation d’alcool en France à une tendance en baisse, tandis que celle de boire beaucoup lors de la même occasion ne suit pas la même évolution. En effet, la consommation d’alcool ponctuelle excessive, qui équivaux à près de six verres d’alcool concerne autant les adultes que les jeunes.

