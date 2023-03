La consommation d’antidépresseurs en forte hausse chez les jeunes

D’après un rapport du Haut conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge, la consommation d’antidépresseurs chez les jeunes aurait augmenté de 62% entre 2014 et 2021. Un enfant sur 5 serait concerné par le niveau de prescription de psychotropes soit 5% de la population pédiatrique. Selon ce même rapport, les enfants issus de milieux défavorisés sont les plus touchés par ce phénomène. Cette situation serait également liée à une offre de soin insuffisante en milieu scolaire notamment.