La consommation de tabac repart à la hausse

La consommation de tabac ne baisse plus en France. Elle augmente même chez les femmes, 23 % d’entre elles déclaraient fumer en 2021. C’est 3 % de plus que l’année précédente.



Le tabagisme quotidien a progressé également chez les peu ou pas diplômés (32 % contre 29 %).



« Un impact de la crise sociale et économique liée au Covid-19 qui a suivi ne peut être exclu concernant l’interruption de la baisse de la prévalence du tabagisme en France et la hausse observée parmi certaines populations » selon Santé Publique France.



D’après Santé Publique France, cette tendance repart à la hausse alors que la consommation avait diminué depuis 2014.