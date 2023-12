La Cop régionale a lieu à Lyon ce jeudi

Le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu est à Lyon ce jeudi dans le cadre de la Cop régionale.



Le but sera de lancer de la territorialisation de la planification écologique en Auvergne-Rhône-Alpes. A noter également la présence de Sylvain Godinot, adjoint au maire de Lyon chargé de la transition écologique, Laurent Wauquiez, président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, et la préfète Fabienne Buccio.



Pour rappel, la France s’est engagée à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 55% d’ici 2030 par rapport à 1990. Pour concrétiser cet engagement, le Président de la République a initié un processus de planification écologique couvrant divers secteurs tels que le transport, l’agriculture, le logement, l’industrie, la biodiversité, la santé…



Ces COP visent, d’une part, à ajuster les objectifs nationaux à l’échelle de chaque territoire, et d’autre part, à identifier les leviers d’action pour les mettre en œuvre, tout en responsabilisant les parties prenantes telles que les collectivités, les entreprises, les associations, les agriculteurs et les fédérations professionnelles.

Preuve que les efforts des Français, des entreprises, des collectivités fonctionnent !



Le résultat d'une politique écologique et énergétique ambitieuse depuis plus de 6 ans.