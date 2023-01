La coupe de France au programme pour le GF38

Le Grenoble Foot 38 reprend du service pour cette nouvelle année. Après leur défaite 1 à 0 en Ligue 2 BKT contre le FC Metz, les Grenoblois veulent se relancer. Quoi de mieux qu’un match de Coupe de France face au Nîmes Olympique pour reprendre confiance en ce début d’année 2023.

Classé 5ème en Ligue 2, les Bleus et Blancs feront face à une équipe de Nîmes en difficulté. 18ème avec seulement 4 victoires sur 17 matchs joués, le GF38 part favoris mais attention à la magie de le Coupe de France. « Je ne compte jamais sur l’adversaire pour me donner quelque chose et gagner un match. Je mise d’abord sur mes joueurs et sur mon staff », a déclaré Vincent Hognon.

Le 32ème de finale se jouera au Stade des Alpes, les hommes de Vincent Hognon voudront se faire plaisir devant leur public.

La rencontre se déroulera avec plusieurs absents notamment du côté de Grenoble. Axel Ngando, Manuel Perez et Florian Michel sont blessés et Orges Bunjaku a été prêté du côté du FC Schaffhausen en Suisse. À noter le retour de Loïc Nestor en défense centrale qui viendra apporter toute son expérience.

Avec une demi-finale atteinte en 2009 et des quarts de finale atteints en 1953, 2001 et 2005, les joueurs ont de quoi se motiver pour égaler ses records. Mais le parcours reste long et périlleux, la qualification en 16ème de finale est jouable. Coup d’envoi à 18h !