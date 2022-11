La Coupe du Monde 2022 au Qatar débute ce dimanche

C’est certainement la Coupe du Monde la plus controversée de l’histoire. La 22e édition de la compétition qui se déroule au Qatar du 20 novembre au 18 décembre prochain débute ce dimanche avec le match d’ouverture Qatar-Equateur (17h, heure française).



Le Qatar est le plus petit pays à organiser une Coupe du Monde de la FIFA, mais c’est aussi celui qui aura une des plus grosses pressions de l’histoire en terme d’organisation. Entre les accusations de pots-de-vin, de corruption, le traitement des travailleurs migrants, le respect des droits de l’homme ou encore les préoccupations environnementales, le pays est en proie à de nombreuses critiques depuis l’attribution de l’organisation de cette 22e édition en 2010.



Sur le plan sportif, le Qatar tentera de bien figurer dans un groupe composé du pays hôte, des Pays-Bas, de l’Equateur et du Sénégal. Concernant les favoris de cette 22e édition, le Brésil paraît être la nation la mieux armée pour l’emporter. Mais d’autres équipes comme l’Argentine de Léo Messi, le Portugal de Cristiano Ronaldo ou encore la France de Kylian Mbappe pourront également tenter d’aller chercher le trophée.



Le calendrier officiel de cette 22e édition de la Coupe du Monde à retrouver ici.