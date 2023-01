La Cour de cassation a annulé la mise en examen pour mise en danger de la vie d’autrui de l’ancienne ministre de la Santé Agnès Buzyn. Elle reste malgré tout sous le statut de témoin assisté et « reste mise en cause mais il ne lui est plus directement reproché d’infraction ». Lui avait été reproché la gestion de la crise épidémique du Covid en France.