La Cour des comptes favorable au remboursement des psychologues

La Cour des comptes a publié ce mardi son rapport sur les parcours des patients dans la filière psychiatrique. Elle est favorable au remboursement par la Sécurité sociale des séances chez le psychologue libéral. Le rapport préconise aussi un filtrage de l’accès aux centres médico-psychologiques (CMP).

Depuis deux ans, une expérimentation est menée dans les Bouches-du-Rhône, la Haute-Garonne, les Landes et le Morbihan. « Au vu des nombreux éléments déjà disponibles (20.000 patients impliqués, 200.000 séances remboursées), il paraît possible de généraliser cette expérimentation », évalue la Cour des comptes.

La prise en charge des patients ayant les pathologies les moins graves permettra d’alléger le système hospitalier. Car de nombreuses personnes trouvent la psychothérapie trop chère et se tournent donc vers les CMP, qui dépendent des hôpitaux publics qui les reçoivent alors gratuitement.

Il y a deux ans, plus de 2 millions de patients ont été reçus mais 25% d’entre eux n’a eu qu’une consultation dans l’année. Le délai est trop long pour un bon suivi. Cette réforme permettra de mieux suivre les patients dès la première consultation et pourra également prévenir certaines rechutes et améliorer le suivi après une hospitalisation.