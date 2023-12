La crue du Rhône provoque des perturbations

Le niveau du Rhône est surveillé de près dans la plaine du Bouchage dans le nord-Isère. On est passé à trois centimètres d’une ouverture des vannes ce week-end mais la décrue s’amorce. Le secteur reste toutefois en alerte. a noter que des routes sont tout de même inondées dans le secteur.



Les inondations dans la plaine continuent de s’épandre car l’écoulement de nos rivières se poursuit sans encore pouvoir s’évacuer vers le Rhône. Le ressuyage de la plaine sera enclenché dès que possible et conformément aux consignes d’exploitation.



Dans l’agglomération lyonnaise, il y a des perturbations du coté des TER ce lundi matin entre Lyon et Ambérieu à cause de la crue du Rhône. La gare de Crépieux n’est plus desservie. Les trains prennent entre 10 et 15 minutes de retard. La reprise est estimée aux alentours de midi.

🔴 6h14 : la circulation est perturbée entre Lyon et Ambérieu à cause de la crue du Rhône. Les trains prennent entre 10 et 15 minutes de retard.

🔸La gare de Crépieux n'est plus desservie dans le sens Ambérieu > Lyon.

👉 La reprise est estimée aux alentours de midi. — SNCF TER AURA (@SNCFTERAURA) December 4, 2023