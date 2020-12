La culture dans la rue ce mardi à Lyon

Ce mardi 15 décembre devait signer un premier répit pour le monde de la culture après le second confinement.

Mais la réouverture des théâtres, cinémas, musées et salle de concert n’aura finalement pas lieu, enfin pas tout de suite. Les intermittents du spectacle et leur public devront encore patienter au moins jusqu’au 7 janvier 2021, selon le scénario le plus optimiste donné par Jean Castex, avant de pouvoir se retrouver.

Les acteurs de ce secteur, déjà particulièrement las après avoir été qualifié de “service inessentiel” par le gouvernement, prennent l’annulation de la réouverture durant les fêtes véritablement comme un affront.

Plusieurs manifestations ont lieu aujourd’hui dans toute la France pour contester cette décision de l’exécutif.

A Lyon, un rassemblement est prévu à 15H devant la Direction régionale des affaires culturelles Auvergne-Rhône-Alpes dans le 1er arrondissement de Lyon, quai Saint Vincent.