La date de réouverture des bars et des restaurants annoncée fin mai !

Quand pourront enfin rouvrir les bars et les restaurants ? Ce vendredi, Bruno Le Maire s’est exprimé au sujet de ces établissements, fermés depuis plus d’un mois. La réponse sera donnée fin mai.



Le ministre de l’Économie a indiqué qu’il y aurait une « décision finale vers la fin du mois de mai pour avoir une date de réouverture des cafés, restaurants et bars ». Il a également appelé à ne pas céder à la précipitation pour éviter tout risque d’une deuxième vague de contamination.



Bruno Le Maire a également annoncé un élargissement de l’accès au fonds de soutien mis en place par le gouvernement. Désormais, les entreprises d’hôtellerie et de restauration employant jusqu’à vingt salariés et réalisant moins de deux millions d’euros de chiffres d’affaires pourront en bénéficier. Cette aide pourra être doublée à hauteur de 10 000 euros pour les établissements en grande précarité financière.