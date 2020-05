La date du second tour des élections municipales enfin dévoilée

Initialement prévu le 22 mars, le coronavirus était venu perturber le second tour des élections municipales. Edouard Philippe vient de confirmer le 28 juin comme nouvelle date du second tour.



C’était en pourparlers, c’est désormais officiel. Le Premier ministre, accompagné du ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner, vient de confirmer la tenue du second tour des élections municipales.



Le conseil scientifique pourrait à nouveau reporter le second tour



Edouard Philippe doit présenter le 27 mai, un décret visant à organiser les élections municipales le 28 juin. Deux semaines avant cette date, le conseil scientifique devra tout de même faire un bilan épidémique du pays afin de valider ou non la tenue du second tour.



Les maires élus au premier tour prendront leur poste samedi



30 143 communes ont déjà le nom de leur maire. Ces derniers prendront leur poste ce week-end (23-24 mai). Il aura fallu plus de 2 mois pour mettre en place les nouveaux élus, contre 5 jours habituellement.



L’abstention au 1er tour n’avait jamais été aussi élevée, avec un taux d’environ 56%. Il est probable de voir une abstention identique pour le second tour.