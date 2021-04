La déclaration des revenus 2020 commence ce jeudi

Le service de télédéclaration des revenus ouvre ce jeudi et les dates limites sont fixées en fonction du département de résidence.

Les départements 01 à 19 et non-résidents doivent rendre leur télédéclaration des revenus au plus tard le 26 mai, ceux de 20 à 54 le 1er juin et ceux de 55 à 976 le 8 juin.

Attention, pour les déclarations des revenus en version papier, la date limite est fixée au 20 mai pour tout le monde.

Vers un élargissement des déclarations automatiques

Plus de 12 millions de personnes ont déjà accès à la déclaration automatique permettant de ne plus remplir la déclaration si tous les éléments préinscrits sont exacts. Cette année, cette option est élargie à ceux ayant signalé une naissance en 2020.

Une application en évolution

L’application Impots.gouv permet de consulter tous ses documents fiscaux, de mettre à jour ses informations personnelles et d’accéder à l’historique de son dossier fiscal et de tous les paiements effectués en ligne.

L’Appli innove pour 2021 avec un changement de design, de présentation et des fonctionnalités modifiées pour une utilisation plus simple.

Elle permet désormais un paiement de ses impôts de façon simplifiée, de se connecter de façon plus sécurisée grâce à une reconnaissance faciale ou empreintes digitales et de visualiser à l’ouverture de la déclaration de revenus, sa déclaration automatique.

En revanche, certaines fonctionnalités ne sont pas possible sur l’application. Il faut donc se rendre dans l’espace particulier sur le site internet des impôts.