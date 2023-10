Le passage devant le Conseil d’Etat du maintien ou non de la dissolution du groupe antifasciste lyonnais la Gale a eu lieu ce vendredi. Comprenez Groupe Antifasciste Lyon et Environ, ce groupe d’extrême-gauche est accusé d’inciter à la violence et de troubles à l’ordre public. Il avait été dissout par décret en 2022. Le Conseil d’Etat doit rendre sa décision dans un mois.