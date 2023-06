La DNCG met la pression sur l’OL et John Textor

Selon les informations de L’Equipe, la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) a envoyé une lettre au siège de l’Olympique Lyonnais avec une demande précise : injecter 60 millions d’euros dans le club rhodanien d’ici la fin du mois de juin.



L’OL devra d’ailleurs passer devant la commission indépendante hébergée par la LFP le 28 juin prochain. Selon L’Equipe, les dirigeants américains sont confiants et certains d’une issue positive concernant ce dossier. Ils affirment pouvoir présenter cette somme dans quelques jours avec la somme récupérée dans la vente de l’OL Reign et le rachat de la section féminine par Michèle Kang. Une opération qui représenterait environ 50 millions d’euros.



Mais le gendarme financier du football français ne lâchera pas l’OL et souhaite des preuves concrètes lors de l’audition du 28 juin prochain.