La douzième défaite de l’OL, Lacazette ne rattrape pas Mbappé, Boateng catastrophique…Ce qu’il faut retenir de Nice-OL ( 3-1 )

OGC Nice – Olympique Lyonnais, 38ème journée de Ligue 1 (3-1). Buts : Boateng (5e, c.s.c), Laborde (28e), Moffi (35e) pour Nice. Jeffinho (41e) pour Lyon.

Boateng catastrophique

On savait déjà que l’Allemand n’allait pas laisser de grands souvenirs à l’OL. Sa dernière sortie catastrophique a encore assombri son bilan déplorable : un c.s.c pour commencer puis un rôle de figurant sur le second but niçois. Il a été remplacé à la pause par Thiago Mendes. Le choix de ne donner aucune minute de jeu en défense centrale au jeune Sarr interpelle.

Lacazette en manque d’efficacité

Le capitaine de l’OL n’a pas réussi à terminer meilleur buteur de Ligue 1. Pour une fois, il a manqué d’efficacité à Nice, ratant notamment plusieurs occasions en première période. Avec 27 buts, il termine deuxième meilleur buteur de la Ligue 1 à deux longueurs de Kylian Mbappé.

Jeffinho premier but en L1

Le Brésilien a sauvé l’honneur en fin de première période après un joli une-deux avec Cherki. Il a inscrit ici son premier but en Ligue 1, le deuxième toutes compétitions confondues après celui contre Grenoble en coupe de France.

L’OL termine le championnat de France à la septième place, à cinq points d’une qualification européenne et à 11 points du podium, son objectif initial.