La Duch’ devient pour de bon le Sporting Club de Lyon

Un an après son changement de nom, le deuxième club de l’agglomération lyonnaise, pensionnaire de National, devient officiellement le Sporting Club de Lyon : ”Il y a un an, le changement de nom avait été trop tardif pour être enregistré par la Fédération Française de Football”, a expliqué le président Mohamed Tria. Le club continuera toutefois à évoluer au stade Balmont, dont la pelouse devrait être refaite, tout en lorgnant vers une autre enceinte en cas de montée espérée en L2 (stade de Gerland? l’ancien stade du LOU à Vénissieux?).

Mohamed Tria évoque le changement de nom

Par ailleurs, le club va changer d’actionnaire majoritaire : le groupe 6e Sens Immobilier, dirigé par Nicolas Gagneux, s’empare de 70% des parts, ce qui permet au budget de passer de 2,4 à 3 millions d’euros.

L’équipe sera entraînée par Emmanuel Da Costa, ancien coach de Quevilly-Rouen. Il n’a pas souhaité conserver dans son staff les anciens joueurs de l’OL Daniel Jaccard (entraîneur des gardiens) et Ghislain Anselmini (adjoint) et sera épaulé par Pascal Braud (adjoint) et Karim Boukrouch (ent. gardiens).

Lors de sa conférence de presse, le président Mohamed Tria a également livré sa réaction après la révélation d’un courrier de dénonciation anonyme envoyé par la DNCG de la FFF par un ”collectif de joueurs abusés par le club de l’AS Lyon-Duchère”.

Mohamed Tria a porté plainte

Julien Huët (crédit photo Guillaume Perret)