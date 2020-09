La durée du congé paternité va doubler

Le congé paternité va être doublé en France. Il durera bientôt un mois. Il va passer de 11 à 25 jours pris en charge par la Sécurité sociale. Il s’ajoutera à un congé de naissance de 3 jours payé par l’entreprise. Une partie sera obligatoire, sans que l’on sache précisément combien pour le moment.



Le but sera de permettre plus d’égalité entre les parents afin de s’occuper de l’enfant, et moins de déséquilibre dans les carrières des femmes par rapport aux hommes. Cette obligation va également permettre plus d’égalité entre les pères en CDI et les pères en CDD qui n’osaient pas forcément s’arrêter quelques jours.



La mesure sera effective en milieu d’année prochaine. La France va pouvoir combler une partie de son retard par rapport aux meilleurs élèves européens.